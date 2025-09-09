09/09/2025 08:50

PIMCO：美關稅裁決，未虞金融危機

美國聯邦法院裁定大多數關稅違法後，特朗普政府已上訴至最高法院。品浩(PIMCO)認為，即使最高法院裁定特朗普濫用1977年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，但實際上特朗普仍有很多方法可以徵收關稅。



品浩資產配置及多元實質資產組合經理盛宜銘(Emmanuel S. Sharef)接受專訪時表示，最高法院的最終裁決可能在年底或年初作出，但美國政府有權根據美國貿易法的不同條款徵收關稅，故IEEPA不一定是他們徵稅的唯一方法，只是最簡單的方法，故即使最高法案裁定這種形式的關稅是非法的，最終關稅仍有可能不會消失。



*指特朗普仍有多種方法徵稅*



「你可能仍會看到大約15%的有效關稅稅率，而從IEEPA方式徵收的關稅收入，很可能必須退還給在美國支付關稅的進口商，故所有這些收入會從美國財政部回流至美國企業，這實際上變相成為一種短期刺激措施，因企業可以利用這些資金進行更高兼更多的投資，這種情況或會在今年下半年或明年初出現，故品浩對明年經濟增長及穩定更加樂觀。」



盛宜銘稱，盡管關稅存在被裁定非法的可能性，惟他仍不預期會造成任何金融危機或市場大幅調整，因市場已有效理解關稅會以某種方式被保留，而且企業及進口商已有辦法緩和關稅的影響，例如加價、降低利潤、與出口商合作，重塑供應鏈至稅率較低的國家等，這種情況將會持續下去。



美國9月減息似成定局，盛宜銘稱，今年稍早時已預期聯儲局會於9月重新開始減息，因「關稅效應開始在實體經濟上體現，勞動市場呈現疲軟，同時通脹出現一次性上升，預期聯儲局9月減息後，10月或12月會再減息一次」。



*美元儲備角色難取代，難大貶值*



隨市場開始消化聯儲局減息，以至歐洲央行暫時按兵不動下，美元在息差收窄的背景下已經走弱，雖然有些人將美元貶值與部分結構性事件拉上關係，同時特朗普政府確實希望美元走弱以增加美國出口，從而減少貿易逆差，但顯然他們不一定希望美元完全失去其儲備貨幣地位，故更多資金流入英國、澳洲或加拿大，相信與收益率有關。



「要將資產從美元分散只是市場噪音，或某些人一廂情願的想法，因目前並沒有真正能替代美元，作為全球儲備貨幣地位的替代品，故品浩預期美元只會溫和走弱，並不會出現大幅貶值。」《香港經濟日報》