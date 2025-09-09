09/09/2025 10:06

《大行觀點》瑞士嘉盛銀行料儲局循序漸進減息，股市偏好防禦板塊

《環富通基金頻道9日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius指，在政治壓力及較預期疲弱的美國勞動力市場數據下，市場對減息的預期有所增加。然而，近日消費支出及訂單數字增強，加上消費信心轉趨穩定，反映美國經濟存在韌性。儘管如此，移民政策和關稅正在限制供應並推高核心通脹，預料核心通脹將在2026年中之前維持在3%以上。在這種環境下，相信美國聯儲局將以循序漸進的步伐減息。預計美元將進一步轉弱，但貶值速度將會放緩。從結構性角度來看，黃金的前景依然受到支持。就股票市場而言，較偏好防禦性板塊，特別是醫療保健行業。該行業現價已反映政治風險所帶來的影響，並可望在美元穩定過後受惠。



*上調美明年CPI預測至2.7%，料今明兩年分別減息兩次*



投資者對於進一步減息和略高的長期通脹已有所預期。7月的就業報告顯示勞動力市場較預期疲弱，促使聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會演講中暗示9月將會減息。美國企業已在利潤中吸收了大部分關稅成本，但這種做法並非長久之策。未來幾個月將可能有更多關稅轉嫁至價格之上。



預料美國核心個人消費支出價格(PCE)通脹將在2026年中之前維持在3%以上。瑞士嘉盛銀行將2026的CPI預測從2.5%上調至2.7%。勞動力供應預料將進一步下降，關稅通脹可能較部分聯儲局成員所認為的更具黏性。瑞士嘉盛銀行仍然維持今明兩年將分別減息兩次的預期，而對中性利率的預測則為政策利率上限維持在3.5%。



*中國經濟或如預期放緩，新興市場央行有再減息空間*



中國零售銷售和固定資產投資疲弱或會持續，而8月仍然保持韌性的出口增長相信亦將放緩。假設政府不增加更多有意義的刺激措施，這一放緩與瑞士嘉盛銀行對第三季度4.9%同比增長和第四季度4%同比增長的預測一致。宏觀經濟政策仍然支持寬鬆的金融條件。



其他新興市場預料亦將進一步放緩，因為8月初生效的高美國關稅開始產生影響。在大多數新興市場通脹得到控制且美元保持相對疲軟的情況下，新興市場央行有空間進一步降低政策利率以支持其經濟。在亞洲，預料印尼、韓國和泰國將進一步減息。當中，印尼央行曾對經濟增長表示擔憂，而泰國則將於10月迎來更為鴿派的央行行長。在歐非中東地區，波蘭和土耳其預料將繼續放寬貨幣政策。在拉丁美洲，墨西哥銀行仍在其寬鬆周期中。受經濟進一步放緩及通脹進一步回落影響，巴西或會將首次減息提前到今年年底。



鑑於高估值、美國收益升級周期老化，以及對AI資本支出盈利能力的質疑，瑞士嘉盛銀行對全球股票持相對謹慎的態度，特別是美國股票。(wa)



