25,994.53
+360.62
(+1.41%)
25,999
+417
(+1.63%)
高水4
9,265.66
+144.00
(+1.58%)
5,854.71
+100.96
(+1.75%)
1,209.61億
3,829.79
+2.95
(+0.077%)
4,466.03
-1.54
(-0.034%)
12,634.36
-32.48
(-0.256%)
2,492.48
+3.37
(+0.14%)
111,379.8800
-685.3500
(-0.612%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1492
歐元最佳客戶買入價
9.1888
英鎊最佳客戶買入價
10.5869
日圓最佳客戶買入價
5.3006
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,994.53
+360.62
(+1.41%)
期指
高水4
25,999
+417
(+1.63%)
國企指數
9,265.66
+144.00
(+1.58%)
科技指數
5,854.71
+100.96
(+1.75%)
大市成交
1,209.61億
股票
1,061.39億
(87.746%)
窩輪
49.33億
(4.078%)
牛熊證
98.89億
(8.176%)
即時更新：09/09/2025 10:49
可賣空股票總成交
2,585.71億
主板賣空
381.65億
(14.760%)
更新：08/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,656.41億
3,829.79
+2.95
(+0.077%)
滬深300
4,466.03
-1.54
(-0.034%)
深証成指
12,634.36
-32.48
(-0.256%)
MSCI中國A50
2,492.48
+3.37
(+0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
111,379.8800
-685.3500
(-0.612%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1492
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1888
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5869
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3006
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

辛芷蕾奪威尼斯影后！讀成名作《繁花》劇中金句，活出李李的女王...
Beauty Feature

辛芷蕾奪威尼斯影后！讀成名作《繁花》劇中金句，活出李李的女王...
政經專訪

【一本萬利】選擇MPF有秘訣，年青買…近退休買… #林本利（繁體字幕）
天氣速報:最高氣溫37度！周末狂風雷暴，周一高地強風達7級，...
職場 小薯茶水間

天氣速報:最高氣溫37度！周末狂風雷暴，周一高地強風達7級，...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00388 香港交易所03690 美團－Ｗ00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.6260
-0.0640
-0.202%
SGD 美元/坡元
1.2815
-0.0011
-0.087%
JPY 美元/日圓
147.2880
-0.0840
-0.057%
更新：09/09/2025 10:45
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處