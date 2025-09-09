25,994.08
+360.17
(+1.41%)
25,996
+414
(+1.62%)
高水2
9,264.97
+143.31
(+1.57%)
5,855.57
+101.82
(+1.77%)
1,211.57億
3,829.97
+3.13
(+0.082%)
4,466.61
-0.96
(-0.021%)
12,634.59
-32.25
(-0.255%)
2,492.83
+3.72
(+0.15%)
111,365.7300
-699.5000
(-0.624%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1492
歐元最佳客戶買入價
9.1888
英鎊最佳客戶買入價
10.5869
日圓最佳客戶買入價
5.3006
即市人氣股




