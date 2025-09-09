09/09/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升21點子，兩連升，報7.1008，續創逾十個月高
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1008，較上個交易日升21點子，兩連升，續創2024年11月6日以來逾十個月新高，和市場預測偏強約220點，上個交易日報7.1029。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1008
|-21.00
|1歐元/人民幣
|8.3611
|+346.00
|100日圓/人民幣
|4.8280
|+344.00
|1港元/人民幣
|0.9112
|+2.70
|1英鎊/人民幣
|9.6298
|+370.00
|1澳元/人民幣
|4.6888
|+293.00
|1紐元/人民幣
|4.2280
|+392.00
|1新加坡/人民幣
|5.5421
|+112.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9574
|+613.00
|1加元/人民幣
|5.1478
|+88.00
|1人民幣/林吉特
|0.5923
|-13.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5967
|+1663.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4608
|-169.00
|1人民幣/韓元
|194.8200
|-24.00