09/09/2025 10:08

【ＡＩ】外灘大會明日起在滬舉辦，多位院士和圖靈獎得主將出席

《經濟通通訊社9日專訊》「2025 Inclusion．外灘大會」將於9月10日至13日在上海黃浦世博園區開幕。大會以「重塑創新增長」為主題，聚焦AI、數字貨幣等方向。



本屆外灘大會邀請了16位院士和圖靈獎得主，550多位行業專家和企業領袖，帶來40多場行業論壇。主論壇嘉賓陣容包括新晉圖靈獎得主理查德．薩頓(Richard Sutton)，阿里雲創始人、之江實驗室主任王堅，宇樹科技創始人兼首席執行官王興興、「人類簡史系列」作者尤瓦爾．赫拉利(Yuval Noah Harari)等全球頂級學者、產業領袖、青年創業者和科學家。



在9月12日，外灘大會組委會將聯合新加坡金融科技節主辦方GFTN和香港特別行政區政府投資推廣署(InvestHK)，共同組織金融科技「全球主題日」，共話全球創新。大會還首次推出「創投Meetup」活動，邀請到8家頂尖創投機構的合夥人現場參與。他們將圍繞AIGC、具身智能、智能硬件、芯片及設備四大賽道，遴選優秀創業項目。(wn)

