25,938.13
+304.22
(+1.19%)
25,921
+339
(+1.33%)
低水17
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
2,940.33億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
112,975.0200
+909.7900
(0.812%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0943
澳元最佳客戶買入價
5.1567
歐元最佳客戶買入價
9.1740
英鎊最佳客戶買入價
10.5857
日圓最佳客戶買入價
5.3083
恒生指數
25,938.13
+304.22
(+1.19%)
期指
低水17
25,921
+339
(+1.33%)
國企指數
9,242.40
+120.74
(+1.32%)
科技指數
5,828.74
+74.99
(+1.30%)
大市成交
2,940.33億
股票
2,730.42億
(92.861%)
窩輪
78.30億
(2.663%)
牛熊證
131.61億
(4.476%)
即時更新：09/09/2025 16:57
可賣空股票總成交
1,376.96億
主板賣空
216.96億
(15.757%)
半日數據，更新：09/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,177.95億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
滬深300
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
深証成指
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
MSCI中國A50
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
比特幣
資料由Binance提供
112,975.0200
+909.7900
(0.812%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1567
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1740
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5857
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3083
新聞及評論
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.10%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：08/09/2025 16:15
最新
人氣
