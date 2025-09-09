09/09/2025 14:29

【數據前瞻】機構：8月CPI同比料轉負，「反內捲」支撐PPI降幅收窄

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局將於明日公布8月CPI、PPI數據。《路透》綜合46家機構預估中值顯示，由於食品價格偏弱以及翹尾因素拖累，中國8月居民消費價格指數(CPI)同比料再度轉負至跌0.2%，創半年最大降幅。其中，10家機構預估中值顯示，8月CPI環比料增長0.1%；上月為增0.4%。



同時，41家機構預估中值顯示，「反內捲」政策效果顯現，8月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅料收窄至2.9%，這將創下四個月最佳表現。



*中金宏觀：食品分項或拖累CPI同比再度轉負*



中金宏觀的張文朗等在報告中稱，「反內捲政策或支撐PPI同比降幅略有收窄，但食品分項可能拖累CPI同比再度轉負」他們預計8月CPI同比走弱至下滑0.3%，PPI同比跌幅收窄至3.0%。他們同時指出，8月非食品價格或邊際改善，其中燃油價格同比降幅收窄，「反內捲」提振部分工業消費品成本，暑期出行旺季或對服務消費需求仍有支撐。



*華創證券：PPI同比從8月開始進入回升周期*



華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，受食品漲價弱於季節性以及能源價格下跌拖累，8月CPI同比或回落至-0.5%左右。而考慮到7月高頻價格上漲帶來的滯後影響以及採購經理人指數(PMI)價格分項繼續回升，預計8月PPI同比從-3.6%回升至-2.9%左右。「後續來看，PPI同比或從8月份開始進入回升周期，」她說。



興業銀行首席經濟學家魯政委認為，8月CPI和PPI同比變動還受到翹尾因素的影響。8月CPI翹尾因素較上月走闊0.4個百分點至-0.9%，對同比讀數有所拖累；而PPI翹尾因素為-0.7%，較上月收窄近0.7個百分點，疊加基數拖累減弱，共同推動PPI讀數回升。(ry)