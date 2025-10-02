09/09/2025 09:54

【ＡＩ】宇樹科技回應A股IPO估值500億元：消息不實

《經濟通通訊社9日專訊》針對「宇樹科技期望的IPO估值高達500億元人民幣」的消息，宇樹科技相關負責人昨日晚間(8日)回應稱，截至目前，公司內外沒有討論過IPO估值的事情，相關估值信息不實。



回溯來看，今年7月，宇樹科技在浙江證監局辦理輔導備案，並披露了首次公開發行股票並上市輔導備案報告，輔導機構為中信證券。根據輔導工作安排，輔導機構最早將於2025年10月，對宇樹科技是否達到發行上市條件進行綜合評估，並協助公司按相關規定準備首次公開發行股票並上市申請文件。



宇樹科技後於9月2日宣布，預計將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，屆時公司的相關運營數據將正式披露。



此前，宇樹科技創始人王興興在夏季達沃斯論壇上透露，宇樹科技年度營收已超10億元人民幣。今年3月，宇樹科技的早期投資人趙楠對外表示，宇樹科技自2020年以來每年都保持盈利狀態。(jq)