09/09/2025 11:07

【聚焦人幣】「美元微笑理論」提出者：人民幣或漲至6字頭低端

《經濟通通訊社9日專訊》據《彭博》報道，「美元微笑理論」提出者、英國對沖基金Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen認為，鑒於北京承受著讓本幣升值的壓力，人民幣兌美元可能會大幅上漲。



今年迄今人民幣兌美元升值了約2.4%，但美元兌其它貨幣的跌幅更大，導致人民幣在別處走弱。Jen表示，這造成了所謂「機會主義貶值」的表象，也會招致中國主要貿易夥伴的反彈。



他指出，6字頭的低端要比其現在的位置更合理。定價更合理的人民幣、不那麼具有掠奪性的滙率政策可以為中國贏得世界其他國家的一些好感。



Jen長期以來一直看跌美元。今年3月，他認為美元被高估了約20%，並且可能面臨持續數年的調整。他說，中國的金融資產仍然被低估，但持有量也不足；人民幣升值可能有助於中國吸引一些外國投資回歸金融市場。



目前已有愈來愈多的投資者在押注人民幣將走高。美國銀行和德意志銀行也預計人民幣將走強，但他們的目標是來年左右升至6.7。(jq)