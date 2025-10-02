09/09/2025 14:30

【ＡＩ】杭州：到2027年全市人工智能終端產業規模力爭達到3000億元

《經濟通通訊社9日專訊》杭州市經信局就《杭州市加快發展人工智能終端產業三年行動方案(2025-2027年)(徵求意見稿)》公開向社會徵求意見。其中提到，到2027年，全市人工智能終端產業規模力爭達到3000億元人民幣。實施人工智能終端方向重點科研計劃項目100個，打造爆款終端產品30款，培育形成自主品牌20個，選樹典型應用場景50個。謀劃內生裂變項目100個，招引落地億元人民幣以上重大項目150個。培育形成百億級企業5家、10億級企業20家、「新勢力」企業10家，專精特新「小巨人」企業60家，省級以上鏈主企業15家。



同時，基於DeepSeek、「通義千問」系列開源模型，開發推理一體機、訓推一體機等高性能大模型一體機。開發搭載國產人工智能芯片的邊緣計算服務器、AI服務器等產品。面向信創產品需求，開發安全可靠、高效智能的台式電腦、筆記本電腦等產品。開發以端側大模型為基礎架構的AI工作站、AI計算機、平板電腦等產品。加快開發超節點算力集群、算力路由器、智算交換機、邊緣AI網關、雲桌面終端等產品。



此外，保持四足機器人先發優勢，拓展開發多足、輪足融合機器人。面向不同應用場景需求，開發場景泛化能力強、智能化水平高的通用人形機器人。加快開發以大模型為基礎架構、具有強人機交互能力的服務機器人、搬運機器人、巡檢機器人、應急機器人等產品。(jq)