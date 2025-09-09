09/09/2025 10:26

《Ａ股焦點》國際金價徘徊高位，黃金股強勢，赤峰黃金A股等漲停

《經濟通通訊社9日專訊》對美聯儲局本月降息的預期升溫，提振了黃金需求。現貨黃金突破3650美元/盎司，再創歷史新高。



滬深黃金股走強，赤峰黃金(滬:600988)、恒邦股份(深:002237)、西部黃金(滬:601069)等漲停，曉程科技(深:300139)飆14.4%，四川黃金(深:001337)升6.7%，山東黃金(滬:600547)升6.4%，湖南黃金(深:002155)、中金黃金(滬:600489)、山金國際(深:000975)跟漲。



今年黃金價格已上漲37%，繼2024年上漲27%之後再度走高。推動金價上漲的因素包括美元走軟、各國央行強勁的黃金儲備積累、寬鬆的貨幣政策環境，以及全球不確定性加劇。(ry)