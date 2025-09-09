09/09/2025 09:42

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升54點子，報7.1267

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1008，較上個交易日升21點子，兩連升，續創2024年11月6日以來逾十個月新高，和市場預測偏強約220點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開54點子，報7.1267，上個交易日即期匯率收盤報7.1321。



市場人士稱，隔夜美元指數下探近七周低點，今日人民幣中間價延續升勢，但暫未升破關鍵點位，似有意控制升勢，即期大概率延續小升走勢。



中金公司報告稱，短期內人民幣匯率的升值尚有賴于內外部環境的再度改善，若內外部環境推動即期匯率走強、中間價調升的正向循環，人民幣匯率有望恢復升值，否則將保持偏低波動。



本周市場將有兩份重要的通脹報告將影響美聯儲的預期：周三是8月份的生產者價格指數，更重要的是周四的消費者價格指數。市場人士預計，如果通脹數據不佳，美聯儲降息空間可能進一步加大，不過關稅的影響下，預計通脹可能較好。(jq)