09/09/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升73點子，五連升，報7.1248，續創逾十個月高

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1248，較上個交易日4時30分收盤價升73點子，五連升，續創去年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1220至7.1284之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升18點子，報7.1211。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1008，較上個交易日升21點子，兩連升，續創2024年11月6日以來逾十個月新高，和市場預測偏強約220點。



交易員表示，中間價訊號明確，人民幣即期跟隨反彈，不過漲幅仍可控。建行金融市場部匯率交易團隊最新月度展望指出，雖然美元長期看跌，但預計9月美元/人民幣將保持區間震盪，波動中樞有所下移。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，滯脹擔憂緩和、美元信用修復疊加非美威脅不再，近期美元指數轉為震盪，需關注後續美聯儲降息預期上升對美指帶來新的負面拖累的風險。(jq)