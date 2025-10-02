09/09/2025 10:08

【ＡＩ】優必選科研教育人形機器人「天工行者」京東上架，售29.9萬元起

《經濟通通訊社9日專訊》優必選(09880)人形機器人商業化再提速。優必選科技宣布，優必選全尺寸科研教育人形機器人「天工行者」今日正式上架京東(09618)。這是天工行者全網首發，對全球科研機構、高校和開發者開放訂購。



天工行者身高1.72米，具有全尺寸、高性能、開源開放的特點，提供基礎版、無界版（中配）和無疆版（高配）三個不同版本，並支持開發者進行二次開發，以滿足客戶在人形機器人研究課題方向的差異化需求。其中，基礎款售價僅29.9萬元（人民幣．下同），而無界版售39.9萬元，無疆版則售77.9萬元。



優必選介紹，天工行者是由該公司聯合北京人形機器人創新中心在3月發布、面向科研教育領域的全尺寸人形機器人，是業內首款30萬元以下的科研級人形機器人，具備20個自由度的人體仿生軀幹結構和擬人化的運動控制方案，可在山坡、台階、沙地、雪地等複雜地形上穩健運行，可抗衝擊干擾。(sl)