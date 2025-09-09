09/09/2025 11:24

《行業數據》8月32個中國手遊發行商打入全球收入榜前百位，共吸金20億美元

《經濟通通訊社9日專訊》Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年8月共32個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前100位，合計吸金20.4億美元（不包括中國地區第三方安卓渠道），佔本期全球前100位手遊發行商收入35.1%。



在8月中國手遊發行商收入前30位中，騰訊(00700)、點點互動、網易(09999)蟬聯前三位。其中，點點互動的《Whiteout Survival》和《Kingshot》累計收入分別突破33億美元和3億美元，強勢包攬8月出海手遊收入榜冠亞軍。



排第四位的檸檬微趣再創其收入與排名新高。8月旗下《Gossip Harbor》、《Seaside Escape》和《Flambe:Merge & Cook》等多款人氣合成手遊持續走高，收入迎來上市新高，帶動發行商整體收入環比增長12%，躍升至收入榜第4名。與2024年同期相比，檸檬微趣本期收入同比飆升171%。(sl)