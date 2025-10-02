09/09/2025 14:30

【ＡＩ】字節發布圖像創作模型Seedream 4.0，多模態生圖效果達業界領先水平

《經濟通通訊社9日專訊》字節跳動Seed團隊今日發布豆包圖像創作模型Seedream 4.0。該模型支持文生圖、圖像編輯及多圖參考等功能，多模態生圖效果、速度和可用性在專業評測中達到業界領先水平。目前Seedream 4.0已在豆包App、即夢AI、扣子等產品正式上線，用戶可以免費體驗。該模型也已通過火山引擎開放給企業客戶。



Seed團隊表示，Seedream 4.0不僅僅是一個圖像生成模型，更是一個具備知識和思考能力的多模態創意引擎。圖像創作正在從文生圖進入多模態交互的新階段，Seedream 4.0已具備通用多模態創意引擎的雛形。



測試案例顯示，Seedream 4.0不僅能理解物理規律與時間約束、三維空間等複雜語境，還能在解謎、填字、續寫漫畫等任務中保持風格一致與細節精致，邏輯推理和創意生成能力表現出色。Seedream 4.0還可一次生成角色連貫、風格統一的組圖，實現表情包、連環畫等各類創意玩法。



同時，該模型支持高度自由的藝術風格遷移，最高可生成4K分辨率的商用級圖像，並具備出色的文字渲染能力，還可處理基礎的公式、表格、統計圖等複雜排版，廣泛適用於教育、電商、廣告設計、影視後期等應用場景。(sl)