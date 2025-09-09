09/09/2025 10:54

《匯海威言－毛偉廉》美就業報告再次造差，9.17一定減息？

《匯海威言》上周五（5日）公布的美國就業報告再度令人失望，市場對聯儲局本月17日減息的預期明顯升溫，導致美元走弱，金價順勢再創歷史新高。然而，美國於8月1日正式加徵關稅，上月公布的通脹數據已顯示物價有提前上漲的跡象。若本周公布的PPI（生產者物價指數）及CPI（消費者物價指數）進一步反映通脹加速，可能令市場對減息的預期降溫，並對金價形成壓力，因此，市場高度關注兩個數據的表現。



美國於上周五公布8月一系列就業數據，其中市場最關注的非農新增職位僅錄得2.2萬個，遠低於預期的7.5萬個及前值的7.9萬個，連續第二個月大幅下滑，顯示勞動市場持續疲弱。失業率按月升至4.3%，符合市場預期，前值為4.2%；平均時薪按月則維持增加0.3%，與預期及前值一致。



疲弱的就業表現進一步強化市場對聯儲局在本月17日減息0.25厘的預期。數據公布後，美元走弱，黃金及非美貨幣齊升，金價一度飆漲近50美元，高見每盎司3600美元，最終收於3586美元。



*減息壓力加劇，通脹成潛在阻力*



美國經濟放緩跡象日益明顯，減息似乎勢在必行。然而，通脹壓力亦同步升溫，令聯儲局陷入「減息助經濟」與「通脹火上加油」的兩難局面。



筆者認為，美國自8月1日起實施的新一輪加徵關稅已全面生效，部分商品如鋼鐵與鋁材的關稅更高達50%，勢必衝擊供應鏈，推升商品成本。未來數月通脹進一步上升幾乎成定局。



*CPI成減息關鍵指標，投資者宜密切關注*



本周公布的8月CPI將是關稅生效後首個通脹數據，對聯儲局的減息決策具有關鍵影響。7月CPI按年升幅為2.7%，市場預測8月將升至2.9%。若實際數據突破3%，可能令減息預期降溫，美元有望反彈，金價及非美貨幣則面臨回調壓力。



*本周金價技術分析：減息預期推升金價，關鍵阻力位3670美元*



受美國減息預期升溫影響，現貨黃金上周突破日線圖中的敏感三角形區，並一度升至3600美元，創下歷史新高。上周五收盤報3586美元，顯示買盤動能仍在延續。



預計在周四（11日）美國公布CPI數據之前，金價將維持緩步上行趨勢。從周線圖觀察，自2022年3月7日高位起，連接至2025年4月21日高位所形成的上升趨勢線，本周的頂部阻力位落在3670美元，為本周關鍵阻力區。



下方支持方面，4月21日高位3500美元構成本周的重要支撐位。若金價回調至此水平，預期將有買盤承接。整體而言，金價短期走勢仍偏強，但需密切關注美國CPI數據會否改變市場對減息的預期，進而影響金市方向。



*本周重要經濟數據*



周三（10日）

20:30：美國8月按月PPI，預測為上升0.3%，前值為上升0.9%。



周四（11日）

20:15：歐洲央行議息，預測維持利率2.15厘不變。

20:30：美國8月按年CPI，預測上升2.9%，前值為上升2.7%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。