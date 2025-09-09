09/09/2025 09:02

【特朗普新政】美國消費者借貸創三個月最大增長，信用卡餘額大增

《經濟通通訊社9日專訊》聯儲局周一（8日）公布的數據顯示，繼6月數據修正為增加96億美元之後，7月消費者信貸餘額增加160億美元，創3個月來最大增長，主要受信用卡餘額錄得年內最強增長的帶動。



涵蓋信用卡的循環信貸增長105億美元，汽車和教育貸款等非循環信貸增加55億美元。



借貸的增加伴隨7月家庭支出走強，部分反映出網絡零售商和家具店銷售額增長。此外，根據Wards Automotive Group的數據，7月汽車銷量升至3個月高點。



與此同時，隨著借貸成本依舊高企，而工資增長正在放緩，有跡象顯示存在財務壓力。通脹上升可能迫使消費者加大負債，借助信貸來負擔更高的日常開支。(rc)