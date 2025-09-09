09/09/2025 11:50

【美國議息】高盛CEO暗示聯儲局沒必要迅速降息，再與特朗普唱反調

《經濟通通訊社9日專訊》高盛集團行政總裁蘇德巍周一（8日）暗示，聯儲局沒有必要迅速降息，與特朗普政府施壓聯儲局放鬆貨幣政策的立場唱反調。



蘇德巍在巴克萊金融服務會議上表示：「從風險偏好來看，我並不覺得政策利率極為具有限制性。」他表示，目前市場投資者的熱情正處於光譜中高漲的一端。他還認為總體環境是積極的，但警告稱「貿易政策一直對經濟增長構成阻力，不確定性拖緩了投資」。



根據期貨合約的定價，市場普遍預計聯儲局決策者將在下周會議降息25基點。此外，市場對聯儲局在年底前的會議上進一步降息的預期升溫。



高盛最近一直在應對特朗普的尖銳批評。上個月，特朗普譴責該行對其關稅措施的研究，斥責蘇德巍未公開讚揚其政府的成就。特朗普甚至在社交平台上嘲笑蘇德巍，應該他專注於做DJ，而不必費心經營一家大型金融機構。(rc)