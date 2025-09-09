09/09/2025 11:45

【美債動盪】城堡投資經濟學家：30年期美債孳息率是經濟狀況關鍵衡量指標

《經濟通通訊社9日專訊》城堡投資經濟學家Angel Ubide表示，美國經濟和勞動力市場處於脆弱的平衡狀態，長期國債孳息率是判斷這種背景是否正在惡化的關鍵指標。



該對沖基金公司固定收益和宏觀經濟研究主管Ubide上周受訪時表示：「經濟正處於脆弱均衡的良好一面，尤其是勞動力市場，但我們已接近邊緣。我們的經濟或多或少具有韌性，失業率仍然較低，消費者穩健狀況尚未出現裂痕，貨幣政策傾向於寬鬆」，他稱之為「一個令人滿意的組合」。



他表示，他正在監測30年期美國國債孳息率，以評估經濟走勢。「任何突破5厘的快速波動都可能對風險資產造成威脅。」



Ubide還談到美元的前景。美元今年已下跌約8%，原因是市場擔憂美國財政前景、關稅對經濟和通膨的影響，以及特朗普政府試圖施壓聯儲局降息。他表示，美元可能正處於更長期下跌的初期階段。不過，「作為一種地緣政治對沖手段，撤出美元資產轉向重新配置將需要數年時間才能實現。大型資金參與者正在緩慢行動。」(rc)