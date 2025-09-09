25,906.75
恒生指數
25,906.75
+272.84
(+1.06%)
期指
低水2
25,905
+323
(+1.26%)
國企指數
9,229.03
+107.37
(+1.18%)
科技指數
5,818.87
+65.12
(+1.13%)
大市成交
2,516.88億
股票
2,311.64億
(91.846%)
窩輪
76.21億
(3.028%)
牛熊證
129.02億
(5.126%)
即時更新：09/09/2025 15:25
可賣空股票總成交
1,376.96億
主板賣空
216.96億
(15.757%)
半日數據，更新：09/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,177.95億
3,807.29
-19.55
(-0.511%)
滬深300
4,436.26
-31.31
(-0.701%)
深証成指
12,510.60
-156.24
(-1.233%)
MSCI中國A50
2,472.28
-16.83
(-0.68%)
比特幣
資料由Binance提供
113,133.3500
+1,068.1200
(0.953%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0943
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1569
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1837
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5875
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3104
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,648.5300
+13.6300
+0.375%
XAG 白銀現貨
41.3848
+0.0645
+0.156%
更新：09/09/2025 15:25
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,133.35
+1,068.12
+0.953%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,371.3700
+65.0100
+1.510%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.8350
+0.0280
+3.470%
更新：09/09/2025 15:25
