09/09/2025 14:18

【外圍經濟】蘋果將於本港時間周三凌晨舉行新品發布會，料會推歷來最薄iPhone

《經濟通通訊社9日專訊》蘋果將於本港時間周三（10日）凌晨1時舉行發布會，料將發布iPhone 17系列，有消息指蘋果將發布iPhone 17 Air，是有史以來最薄的iPhone。另外，預計會推出升級版Apple Watch和Vision Pro。



iPhone 17 Air預料將擁有更薄機身，保留6.6英吋螢幕。但缺點是更短的電池壽命，及只有一個後置鏡頭。定價方面，iPhone 17 Air預計將比入門級iPhone 17貴，但只比iPhone 17 Pro便宜幾百美元。分析指，對絕大多數想換機的用戶來說，「薄版」優勢不大，iPhone 17、17 Pro或17 Pro Max會更實用。



此外，蘋果仍努力嘗試將Apple Intelligence引入中國市場。對蘋果而言，中國市場太大，不容忽視，否則有可能被已研發出AI功能的中國競爭對手搶走市佔率。有分析認為，雖然Apple Intelligence在華再次被推遲發布是合理的推測，但目前的計劃是年底前推出。(rc)