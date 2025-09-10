26,200.26
+262.13
(+1.01%)
26,148
-42
(-0.16%)
低水52
9,328.16
+85.76
(+0.93%)
5,902.69
+73.95
(+1.27%)
2,882.09億
3,812.22
+4.93
(+0.129%)
4,445.36
+9.10
(+0.205%)
12,557.68
+47.08
(+0.376%)
2,496.57
+24.29
(+0.98%)
112,320.5200
+774.1400
(0.694%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1553
歐元最佳客戶買入價
9.1346
英鎊最佳客戶買入價
10.5610
日圓最佳客戶買入價
5.2927
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,200.26
+262.13
(+1.01%)
期指(夜)
低水52
26,148
-42
(-0.16%)
國企指數
9,328.16
+85.76
(+0.93%)
科技指數
5,902.69
+73.95
(+1.27%)
大市成交
2,882.09億
股票
2,646.86億
(91.838%)
窩輪
87.96億
(3.052%)
牛熊證
147.27億
(5.110%)
即時更新：10/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,570.49億
主板賣空
395.74億
(15.395%)
更新：10/09/2025 16:59
上証指數
成交：8,211.14億
3,812.22
+4.93
(+0.129%)
滬深300
4,445.36
+9.10
(+0.205%)
深証成指
12,557.68
+47.08
(+0.376%)
MSCI中國A50
2,496.57
+24.29
(+0.98%)
比特幣
資料由Binance提供
112,320.5200
+774.1400
(0.694%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1553
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1346
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5610
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2927
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00005 滙豐控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
