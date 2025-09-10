10/09/2025 17:19

《外圍焦點》歐洲央行銀行監管委員會主席發表演講，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社10日專訊》美國關鍵通脹數據公布在即，對聯儲局即將減息的樂觀預期提振科技板塊表現，美股三大指數昨日（9日）同創歷史新高。道指收市升196.64點或0.43%，報45711.59點；標普500指數升17.5點或0.27%，報6512.65點；納指升80.79點或0.37%，報21879.49點。港股方面，恒生指數收市報26200，升262點或1%，成交2882億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在國際清算銀行2025年創新峰會發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布8月生產者物價指數，月率升幅料由0.9%收窄至0.3%，年率升幅料維持於3.3%。10:00pm，美國公布7月批發庫存，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%；7月批發貿易月率升幅料由0.3%收窄至0.2%。(wa)