直播中 : 開市Good Morning - 阿里或推團購新業務！
26,133.80
+195.67
(+0.75%)
26,145
+224
(+0.86%)
高水11
9,309.10
+66.70
(+0.72%)
5,916.67
+87.93
(+1.51%)
495.02億
3,817.57
+10.28
(+0.270%)
4,451.54
+15.28
(+0.344%)
12,587.01
+76.41
(+0.611%)
2,495.64
+23.36
(+0.94%)
110,981.7500
-564.6300
(-0.506%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1370
歐元最佳客戶買入價
9.1268
英鎊最佳客戶買入價
10.5493
日圓最佳客戶買入價
5.2940
大市成交
495.02億
股票
414.16億
(83.665%)
窩輪
20.28億
(4.097%)
牛熊證
60.58億
(12.238%)
即時更新：10/09/2025 09:48
可賣空股票總成交
2,658.31億
主板賣空
468.15億
(17.611%)
更新：09/09/2025 16:59
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
即將公佈經濟數據
意大利-工業生產(月率)
即將公佈
10/09/2025 16:00
前值
0.20%
市場預測
0.10%
意大利-工業生產(年率)
即將公佈
10/09/2025 16:00
前值
-0.90%
市場預測
-0.10%
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.10%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：08/09/2025 16:15
最新
