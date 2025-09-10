26,198.72
+260.59
(+1.00%)
26,220
+299
(+1.15%)
高水21
9,339.90
+97.50
(+1.05%)
5,933.60
+104.86
(+1.80%)
1,494.41億
3,813.37
+6.08
(+0.160%)
4,442.61
+6.35
(+0.143%)
12,519.93
+9.33
(+0.075%)
2,492.60
+20.32
(+0.82%)
111,491.1300
-55.2500
(-0.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1454
歐元最佳客戶買入價
9.1346
英鎊最佳客戶買入價
10.5544
日圓最佳客戶買入價
5.2971
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,198.72
+260.59
(+1.00%)
期指
高水21
26,220
+299
(+1.15%)
國企指數
9,339.90
+97.50
(+1.05%)
科技指數
5,933.60
+104.86
(+1.80%)
大市成交
1,494.41億
股票
1,311.86億
(87.784%)
窩輪
63.63億
(4.258%)
牛熊證
118.92億
(7.958%)
即時更新：10/09/2025 11:19
可賣空股票總成交
2,658.31億
主板賣空
468.15億
(17.611%)
更新：09/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,127.82億
3,813.37
+6.08
(+0.160%)
滬深300
4,442.61
+6.35
(+0.143%)
深証成指
12,519.93
+9.33
(+0.075%)
MSCI中國A50
2,492.60
+20.32
(+0.82%)
比特幣
資料由Binance提供
111,491.1300
-55.2500
(-0.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1454
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1346
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5544
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2971
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
九月
香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次 香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$...
推介度：
19/09/2025 - 02/11/2025
01
八月
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」 大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
展覽 文化藝術
大館｜⼤館全新夏季展覽「光影邊緣—香港電影的臥底世界」
推介度：
01/08/2025 - 05/10/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00388 香港交易所01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.10%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：08/09/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處