10/09/2025 10:38

【美國議息】特朗普炒聯儲局理事受阻，庫克料能參加9月議息會

《經濟通通訊社10日專訊》美國聯儲局理事庫克在議息會舉行前夕，贏得一場司法勝利，一名聯邦法官批准了她在訴訟期間，維持聯儲局工作的申請。



華盛頓聯邦地區法官Jia Cobb的判決，意味著庫克很可能參加9月16日至17日，聯儲局的利率政策會議，投票決定是否減息。



特朗普政府此前指庫克涉嫌犯有抵押貸款欺詐，而將她免職。庫克為此發起法律訴訟。法官認為，特朗普政府的指控，可能並不構成《聯邦儲備法》中將庫克免職的理由，且免職方式可能侵犯了她享有的正當程序權利。



法官續稱，罷免理事會成員的依據，僅限於理事任職期間的行為，以及他們是否忠實有效地履行法定職責。(jf)