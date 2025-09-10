10/09/2025 13:11

【特朗普新政】德行將標普500指數年底目標位上調至7000點

《經濟通通訊社10日專訊》德意志銀行將其對標普500指數的年底目標位，從6550點上調至7000點，理由是企業盈利成長積極向好、目前關稅影響可控，以及投資者持倉結構具有支撐作用。



德行新的標普500指數目標位，較周二（9日）收盤位6512.61點，仍有逾7%的上漲空間。Binky Chadha等策略師在報告中寫道：「我們預計股票估值將維持在高位。」



估值將受到以下因素支撐：更高的派息率、盈利成長趨勢走強預期，以及盈利表現更具韌性，重大回撤發生頻率降低。



德行還將今年標普500指數的每股盈利預期，從267美元上調至277美元，原因包括第二季度盈利好於預期，公司對關稅上調影響發表的評論，宏觀經濟成長預期改善，以及美元走弱等因素。（jf）