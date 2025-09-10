26,288.21
+350.08
(+1.35%)
26,299
+378
(+1.46%)
高水11
9,366.00
+123.60
(+1.34%)
5,930.83
+102.09
(+1.75%)
2,203.07億
3,821.02
+13.73
(+0.361%)
4,458.27
+22.01
(+0.496%)
12,592.66
+82.06
(+0.656%)
2,503.84
+31.56
(+1.28%)
111,572.5600
+26.1800
(0.023%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0942
澳元最佳客戶買入價
5.1585
歐元最佳客戶買入價
9.1410
英鎊最佳客戶買入價
10.5635
日圓最佳客戶買入價
5.2960
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,288.21
+350.08
(+1.35%)
期指
高水11
26,299
+378
(+1.46%)
國企指數
9,366.00
+123.60
(+1.34%)
科技指數
5,930.83
+102.09
(+1.75%)
大市成交
2,203.07億
股票
1,979.53億
(89.853%)
窩輪
82.57億
(3.748%)
牛熊證
140.97億
(6.399%)
即時更新：10/09/2025 14:23
可賣空股票總成交
1,450.42億
主板賣空
218.96億
(15.096%)
半日數據，更新：10/09/2025 12:40
上証指數
成交：7,195.95億
3,821.02
+13.73
(+0.361%)
滬深300
4,458.27
+22.01
(+0.496%)
深証成指
12,592.66
+82.06
(+0.656%)
MSCI中國A50
2,503.84
+31.56
(+1.28%)
比特幣
資料由Binance提供
111,572.5600
+26.1800
(0.023%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0942
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1585
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1410
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5635
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2960
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
111,572.56
+26.18
+0.023%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,301.0000
-9.0800
-0.211%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
23.3300
+0.2800
+1.215%
更新：10/09/2025 14:20
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.5635
電匯客戶賣出
10.5275
更新：10/09/2025 14:20:21
