10/09/2025 13:33

【特朗普新政】韓國一架包機已啟程前往美國，接回被扣押的300名LG新能源工人

《經濟通通訊社10日專訊》大韓航空公司的一架包機，已於周三（10日）由仁川啟程前往美國亞特蘭大，接回數百名在最近的非法勞工打擊行動中，被拘留在喬治亞州的韓國人，預計將於周四下午返回韓國。



這架飛機可容納368人，將接回上周在喬治亞州現代汽車-LG新能源合資電池工廠被扣押的約300名韓國公民。



*韓國在美多個電池廠項目中斷*



據悉，美方打擊非法外勞的行動，導致該國多地的電池廠項目建設中斷，韓國企業集團在美數十億美元投資的前景因此蒙上陰影。



知情人士表示，LG新能源發出內部通知，要求所有通過短期簽證豁免計劃ESTA，到達美國的工人和承包商立即回國，同時建議持有B-1簽證的人員留在酒店。



LG新能源正在亞利桑那州、密歇根州和俄亥俄州建設另外三條生產線。LG能源僱傭的數百名韓國員工和承包商，正在這些工廠安裝設備並培訓其他人員，這些工廠計畫於明年投入運營。(jf)