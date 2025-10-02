10/09/2025 15:58

【ＡＩ】甲骨文盤後急升22%，AI雲業務推動增長前景

《經濟通通訊社10日專訊》甲骨文(US.ORCL)最新季度業績雖略遜市場預期，但公司釋出的強勁增長展望令投資者信心大為加強，周二（9日）美股盤後股價一度急升逾22%。



截至8月31日的季度，甲骨文調整後每股盈利報1.47美元，略低於市場預期的1.48美元；營收則為149.3億美元，同樣未及市場估算的150.4億美元。不過，總營收按年增長12%，淨利潤為29.3億美元，幾乎與去年同期持平。



市場樂觀情緒主要來自公司在人工智能驅動的雲基礎設施領域取得的最新突破。甲骨文披露，其雲基建業務季度營收達33億美元，按年大增55%，增速超過上一季的52%。



公司表示，其剩餘履約義務規模已達4550億美元，較去年飆升約359%，反映長期訂單顯著累積。



此外，OpenAI確認已與甲骨文合作，計劃在美國部署4.5吉瓦數據中心容量，成為史上規模最大的單一數據中心協議之一。本季度已與三大企業客戶簽署四份合約，價值均達數十億美元。(kk)