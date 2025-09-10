10/09/2025 16:47

【香港要聞】孫玉菡：2023年起累近22萬人以受養人身份來港

《經濟通通訊社10日專訊》勞福局局長孫玉菡表示，2025年年中的人口較2022年年中增加超過十八萬人，而這些生力軍亦扭轉了本地勞動人口在疫情期間的跌勢，當中大部分更處於職涯上的黃金年齡，有助進一步豐富本地人才庫，提升香港的整體競爭力。



他又指，2023年起，各項人才入境計劃下累計有近22萬名人士以受‍養人身分來港；另外28%續簽成功的高才配偶在港就業，工資中位數是3萬元，相信是從事經理級或以上工作。



他強調在人力資源規劃方面，政府會因應社會發展和人力需求趨勢優化本地培訓、「搶人才」和「留人才」措施，按情況訂立相應績效指標。



他表示高才通計劃下續簽成功者的月薪中位數是4萬元，逾四分一的月薪超過8萬，估計一年高才通人才能為本港帶來340億港元的經濟增長，約佔GDP1.2%。目前估計未來五個月有兩萬張高才通簽證過期，而明年上半年另有兩萬張。(ul)