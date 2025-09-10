直播中 : 開市Good Morning - 阿里或推團購新業務！
26,135.01
+196.88
(+0.76%)
26,142
+221
(+0.85%)
高水7
9,309.90
+67.50
(+0.73%)
5,917.05
+88.31
(+1.52%)
496.40億
3,817.62
+10.33
(+0.271%)
4,451.66
+15.40
(+0.347%)
12,586.86
+76.26
(+0.610%)
2,495.64
+23.36
(+0.94%)
110,995.5900
-550.7900
(-0.494%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1370
歐元最佳客戶買入價
9.1268
英鎊最佳客戶買入價
10.5493
日圓最佳客戶買入價
5.2940
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,627.4300
-6.0500
-0.167%
XAG 白銀現貨
40.9166
+0.0394
+0.096%
更新：10/09/2025 09:45
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
