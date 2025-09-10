26,200.26
+262.13
(+1.01%)
26,126
-64
(-0.24%)
低水74
9,328.16
+85.76
(+0.93%)
5,902.69
+73.95
(+1.27%)
2,882.09億
3,812.22
+4.93
(+0.129%)
4,445.36
+9.10
(+0.205%)
12,557.68
+47.08
(+0.376%)
2,496.57
+24.29
(+0.98%)
113,446.9800
+1,900.6000
(1.704%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1540
歐元最佳客戶買入價
9.1310
英鎊最佳客戶買入價
10.5600
日圓最佳客戶買入價
5.2927
恒生指數
26,200.26
+262.13
(+1.01%)
期指(夜)
低水74
26,126
-64
(-0.24%)
國企指數
9,328.16
+85.76
(+0.93%)
科技指數
5,902.69
+73.95
(+1.27%)
大市成交
2,882.09億
股票
2,646.86億
(91.838%)
窩輪
87.96億
(3.052%)
牛熊證
147.27億
(5.110%)
即時更新：10/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,570.49億
主板賣空
395.74億
(15.395%)
更新：10/09/2025 16:59
上証指數
成交：8,211.14億
3,812.22
+4.93
(+0.129%)
滬深300
4,445.36
+9.10
(+0.205%)
深証成指
12,557.68
+47.08
(+0.376%)
MSCI中國A50
2,496.57
+24.29
(+0.98%)
比特幣
資料由Binance提供
113,446.9800
+1,900.6000
(1.704%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1540
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1310
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5600
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2927
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,446.98
+1,900.60
+1.704%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,366.1200
+56.0400
+1.300%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
23.6100
+0.5600
+2.430%
更新：10/09/2025 20:30
最新重要數據
日本-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
2.20%
公佈日期
08/09/2025 07:50
日本-國內生產總值(季率)
公佈值
0.50%
公佈日期
08/09/2025 07:50
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
05/09/2025 20:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,653.7300
+20.2500
+0.557%
XAG 白銀現貨
41.1675
+0.2903
+0.710%
更新：10/09/2025 20:30
