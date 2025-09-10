10/09/2025 19:40

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》歐洲央行公布議息結果，及美國公布CPI，料為周四（11日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間9:30am，澳洲央行支付政策主管Ellis Connolly參加支付提供商Stripe巡迴活動小組討論。晚上8:15pm，歐洲央行宣布利率決議；8:45pm，央行總裁拉加德舉行新聞發布會。



*日本公布PPI*



數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布8月生產者物價指數，月率料由0.2%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.6%擴大至2.7%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由194萬升至195萬；8月消費者物價指數月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%，經季節調整料由328.66升至329.64；首次申請失業救濟金人數料由23.7萬降至23.5萬。(wa)