10/09/2025 09:17

赤峰黃金(06693)：國際金價料維持上揚趨勢，有投行接洽配股惟暫未有急切需要

《經濟通通訊社10日專訊》赤峰黃金(06693)早前在中期業績報告文件中提及，將2025年黃金產銷量目標由16.7噸更新至16噸。財務總監黃學斌接受媒體訪問時表示，公司今年第一、二季黃金產銷量表現較預期落後，因此下半年產銷量需要追落後之餘，亦要超額完成全年目標。



黃學斌指出，新的黃金產銷量目標是由管理層及各礦山總經理，按礦山項目實際表現所調整。下半年至今，公司產銷量進度理想，期望今年第三及四季度可以分別達到4噸及5噸產銷量的目標。他亦指，赤峰黃金每年均有介乎500至800公斤的穩定的產量增長，並不會突然出現突破性增量。



*黃學斌：未能預測金價何時到頂，料仍將維持上揚趨勢*



黃學斌補充，國際金價深受政治因素影響，因此短期內未能預測金價什麼時候會到頂。市場預期美聯儲減息、更多投資者以實貨黃金作為資產組合之一等因素，將推動黃金繼續上揚。



*一直於全球物色項目併購，金價上揚增加談判難度*



黃學斌提及，赤峰黃金一直加大力度於全球物色新的項目併購，其中一個項目已經到達競標階段。公司併購的主要目標是年產量至少3噸至4噸、有現金流的礦山項目，且會優先考慮現有項目附近的礦山。他形容，併購談判過程因金價上揚變得困難，公司就各項目進行估值模型時一向以長遠金價（即約2800美元）作評估。



*有投行接洽配股，惟現金情況理想沒急切需要*



山東黃金(01787)、萬國黃金(03939)等同業近期頻繁公布配股計劃，被問到赤峰黃金日後會否進行配股。黃學斌回應指，公司現金情況理想，任何配股計劃將視乎併購情況。他透露，有投資銀行就配股計劃接觸赤峰黃金，惟現時並沒有急切需要進行配股。(jl)