10/09/2025 12:01
《港元利率》拆息走勢個別發展，一個月拆息連升四日報3.09厘
《經濟通通訊社10日專訊》拆息走勢個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報3.08625厘，升4.256基點，並連升4日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.16631厘，升5.762基點。
隔夜息報2.60512厘，跌1.095基點；一周拆息跌6.916基點，報2.65417厘，兩周則跌4.571基點，報2.71768厘。長息方面，六個月拆息升0.143基點，報3.17768厘，一年期則升0.143基點，報3.17036厘。
港元匯價今日在7.7900-7.7864 之間上落，最新報7.7885。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.60512
|-1.095
|一周
|2.65417
|-6.916
|兩周
|2.71768
|-4.571
|一個月
|3.08625
|+4.256
|兩個月
|3.11494
|+3.327
|三個月
|3.16631
|+5.762
|六個月
|3.17768
|+0.143
|一年
|3.17036
|+0.143
