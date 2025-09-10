26,202.07
+263.94
(+1.02%)
26,229
+308
(+1.19%)
高水27
9,340.79
+98.39
(+1.06%)
5,935.64
+106.90
(+1.83%)
1,495.98億
3,813.42
+6.13
(+0.161%)
4,442.67
+6.41
(+0.144%)
12,521.06
+10.46
(+0.084%)
2,492.72
+20.44
(+0.83%)
111,491.1300
-55.2500
(-0.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1454
歐元最佳客戶買入價
9.1346
英鎊最佳客戶買入價
10.5544
日圓最佳客戶買入價
5.2971
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,202.07
+263.94
(+1.02%)
期指
高水27
26,229
+308
(+1.19%)
國企指數
9,340.79
+98.39
(+1.06%)
科技指數
5,935.64
+106.90
(+1.83%)
大市成交
1,495.98億
股票
1,313.43億
(87.797%)
窩輪
63.63億
(4.254%)
牛熊證
118.92億
(7.949%)
即時更新：10/09/2025 11:19
可賣空股票總成交
2,658.31億
主板賣空
468.15億
(17.611%)
更新：09/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,131.19億
3,813.42
+6.13
(+0.161%)
滬深300
4,442.67
+6.41
(+0.144%)
深証成指
12,521.06
+10.46
(+0.084%)
MSCI中國A50
2,492.72
+20.44
(+0.83%)
比特幣
資料由Binance提供
111,491.1300
-55.2500
(-0.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1454
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1346
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5544
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2971
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

長壽貼士|日本抗老名醫分享長壽秘訣:行超市防腦退化、日喝2杯...
醫學通識 健康解「迷」

長壽貼士|日本抗老名醫分享長壽秘訣:行超市防腦退化、日喝2杯...
楊凡與黄永玉紀錄片《過年》:以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉...
Art & Living 香港‧寶‧藏

楊凡與黄永玉紀錄片《過年》:以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉...
兩虎相鬥，谷出潛藏
財智 快樂退休

兩虎相鬥，谷出潛藏
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00388 香港交易所01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,633.7900
+0.3100
+0.009%
XAG 白銀現貨
41.0163
+0.1391
+0.340%
更新：10/09/2025 11:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.62%
1個月
3.04%
3個月
3.11%
更新：09/09/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處