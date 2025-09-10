10/09/2025 09:38

【議息前瞻】DWS：美國8月勞動市場降溫，9月減息25基點幾成定局

《環富通基金頻道10日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，8月份美國勞動市場再度顯現降溫跡象，非農就業人數僅增加2.2萬人，遠低於7月份的7.9萬人。製造業表現疲弱，流失2.5萬個職位；服務業新增職位亦由8.5萬個降至6.3萬個。即使是近月推動就業增長的行業，例如醫療保健、社會服務及教育，也出現招聘放緩的情況，顯示疲弱態勢並非僅限於受關稅影響的製造業，而是已蔓延至更多行業。



*失業率或有加速上升風險，惟聯儲局或維持審慎取態*



不過，招聘數據與總就業人數存在矛盾，後者顯示上月就業人口增加28.8萬人，惟失業率卻由4.2%上升至4.3%，失業人數增加14.8萬人。整體而言，報告支持勞動市場可能正逐步偏離「充分就業」平衡狀態的看法，意味著未來失業率或有加速上升的風險。



在此背景下，聯儲局很可能於9月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上減息25個基點。然而，鑑於招聘與就業數據之間的落差，以及通脹仍存上行風險，聯儲局更可能維持審慎的取態並依賴數據行事，而非預先設定貨幣政策的未來路徑。(wa)