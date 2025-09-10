10/09/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶54點子，止兩連升，報7.1062
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1062，較上個交易日跌54點子，止兩連升，較市場預測偏強約300點，上個交易日報7.1008。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1062
|+54.00
|1歐元/人民幣
|8.3210
|-401.00
|100日圓/人民幣
|4.8274
|-6.00
|1港元/人民幣
|0.9123
|+10.50
|1英鎊/人民幣
|9.6193
|-105.00
|1澳元/人民幣
|4.6859
|-29.00
|1紐元/人民幣
|4.2181
|-99.00
|1新加坡/人民幣
|5.5448
|+27.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9214
|-360.00
|1加元/人民幣
|5.1392
|-86.00
|1人民幣/林吉特
|0.5922
|-1.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7539
|+1572.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4681
|+73.00
|1人民幣/韓元
|195.0500
|+23.00