26,140.09
+201.96
(+0.78%)
26,146
+225
(+0.87%)
高水6
9,312.21
+69.81
(+0.76%)
5,918.00
+89.26
(+1.53%)
499.82億
3,818.07
+10.78
(+0.283%)
4,451.33
+15.07
(+0.340%)
12,593.18
+82.58
(+0.660%)
2,496.89
+24.61
(+1.00%)
110,995.5900
-550.7900
(-0.494%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1370
歐元最佳客戶買入價
9.1268
英鎊最佳客戶買入價
10.5493
日圓最佳客戶買入價
5.2940
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00005 滙豐控股01024 快手－Ｗ
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,627.4700
-6.0100
-0.165%
XAG 白銀現貨
40.9153
+0.0381
+0.093%
更新：10/09/2025 09:45
