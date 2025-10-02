10/09/2025 08:57

【ＡＩ】15項人形機器人國標正在研制，涉及安全、驅動技術等標準

《經濟通通訊社10日專訊》從市場監管總局例行發布會上獲悉，國家標準委正全力推動15項人形機器人國標研制，下一步將重點攻關人形機器人安全、驅動技術、數據利用等標準。目前，我國人工智能國家標準已經發布30項，正在制定的有84項，基本覆蓋了基礎軟硬件、關鍵技術、行業應用和安全治理。



今年，國家標準委已經在多模態大模型、智能體、具身智能等前沿方向，以及鋼鐵、電力等傳統行業應用方面，新發布了10項國家標準，立項了48項技術文件。這些標準正加速牽引創新走向落地，例如，「AI服務器性能測試方法」、「異構加速器統一接口」等標準，把算力測評和軟硬件接口統一起來，夯實了國產AI生態的根基。



自2021年全國機器人標委會成立以來，已經發布國家標準126項，還有41項正在研制。覆蓋工業、服務、人形、教育等多個領域，構建起「基礎通用、零部件、整機、系統集成、行業應用」五位一體的標準框架，有力支撐了整個產業規範發展。(wn)