10/09/2025 16:54
【關稅戰】中國對美國首7月家紡出口57億美元降6%，對東盟出口降18%
《經濟通通訊社10日專訊》據中國紡織品進出口商會消息，受特朗普政府對中國輸美商品關稅不確定性衝擊，今年1-7月，家用紡織品對美出口有所下降，對美國出口57.4億美元，同比下降6%，佔出口比重的30.3%；對歐盟出口26.5億美元，同比增長7.8%，佔比14%；對東盟出口17.9億美元，下降18.4%，佔比9.4%；對日本出口13.2億美元，下降2.1%，佔比7%；對澳州出口6.2億美元，下降4.5%，佔比3.3%。1-7月累計家紡出口189.5億美元，同比微降0.09%。
細分產品方面，除毛巾和桌布出口明顯下降外，其他產品出口基本平穩。1-7月，床品出口81.8億美元，增長0.03%；地毯出口24.8億美元，增長0.65%；廚浴紡織品出口18.4億美元，下降2.2%；窗簾出口17.9億美元，增長2.5%；床毯出口8.2億美元，增長0.03%；毛巾出口10.1億美元，下降10%；桌布出口4.5億美元，下降9.2%；其他制品出口11.8億美元，增長10.8%。(wn)
