10/09/2025 10:52

【數據解讀】彭博：PPI降幅收窄，反內捲舉措改變市場預期

《經濟通通訊社10日專訊》8月中國工業生產者出廠價格(PPI)降幅自3月以來首次收窄，據《彭博經濟研究》分析，初步表明中國政府反內捲承諾已經開始緩解上、中遊行業的通縮壓力。但回升似乎更多是受市場預期而非實際政策行動的推動，這一走勢的延續取決於政府是否會採取更多具體措施遏制惡性價格競爭。但即使政策能夠得到有效實施，預計PPI最早也要到2026年春才會轉為通脹。



另一方面，由於食品價格降幅擴大，居民消費物價(CPI)出現回落，這表明整體經濟面臨的通縮壓力尚未得到緩解。即便CPI能逐步回升，《彭博》預計2025年第三季度和第四季度的GDP平減指數也會連續兩個季度為負。



今日國家統計局公布，8月PPI同比下降2.9%，降幅較7月和6月的3.6%收窄。這一讀數符合普遍預期，但低於《彭博經濟研究》預計的下降2.7%。環比來看，PPI與前月持平，結束了連續八個月的下跌態勢。(ry)