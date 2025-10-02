10/09/2025 08:39

【ＡＩ】阿里巴巴與榮耀深化合作，首將全棧AI能力應用於AI手機

《經濟通通訊社10日專訊》9月9日，阿里巴巴集團與榮耀宣布全面深化戰略合作，合作覆蓋AI雲基礎設施、AI模型、AI智能體(Agent)生態等多個領域，以及線上線下商業生態。這是阿里巴巴全棧AI技術能力首次整合應用於AI手機行業。



阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，阿里巴巴始終堅信AI重塑千行百業的巨大潛力，期待發揮阿里的全棧AI能力優勢，與榮耀攜手重構AI終端交互方式，為用戶創造更好的AI體驗。



榮耀CEO李健表示，雙方的合作將共同上探技術的邊界，共同探索「以人為中心」的下一代智能交互，更好地為用戶創造價值，讓AI真正落地，將更極致的智慧體驗帶給全球用戶。



今年7月，榮耀發布的新款折疊手機榮耀Magic V5便搭載了阿里通義大模型，以及飛豬旅行、高德地圖兩個垂直Agent應用，支持用戶在AI文本處理、圖片美化、音視頻模式實時互動、出行和旅行場景個性化需求滿足等AI服務。接下來，雙方將將成立聯合實驗室，共同推進大模型與終端的硬件、系統、場景深度融合，共同打造全球領先的「雲端一體」智能終端體驗。(wn)