10/09/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶53點子，報7.1301

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1062，較上個交易日跌54點子，止兩連升，較市場預測偏強約300點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開53點子，報7.1301，上個交易日即期匯率收盤報7.1248。



隔夜美國公布的年度非農就業數據修正基本符合預期，美元和美債收益率反彈，這小幅限制人民幣中間價表現，目前市場聚焦本周美國關鍵的通脹數據指引。



建行金融市場部匯率交易團隊最新月度展望指出，雖然美元長期看跌，但預計9月美元/人民幣將保持區間震盪，波動中樞有所下移。



招商證券近日報告稱，若9-10月中美開啟新一輪談判且美方有誠意與中方達成實質性進展，則人民幣匯率或開啟加速升值。(jq)