10/09/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升27點子六連升，報7.1221再創逾十個月高

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1221，較上個交易日4時30分收盤價升27點子，六連升，再創2024年11月5日以來逾十個月新高，全日在7.1186至7.1319之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升45點子，報7.1187。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1062，較上個交易日跌54點子，止兩連升，較市場預測偏強約300點。



近期人民幣中間價整體偏強，同時兼顧外部美元影響。市場人士預計，即期有望延續穩中偏強，等待美國通脹數據的關鍵指引。



中國最新公布的8月CPI同比轉負，降幅創六個月新高，但核心CPI同比延續漲勢，漲幅創兩年半高點。市場人士認為，這反映了中國「反內捲」、再通脹初見成效。當前數據對人民幣匯率的直接影響有限。(jq)