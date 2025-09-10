10/09/2025 09:35

【聚焦數據】內地8月CPI同比轉跌0.4%遜預期，PPI降幅收窄至2.9%

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2025年8月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.4%，遜於預期的下降0.2%，創今年2月以來新低，上月為持平。其中，城市下降0.3%，農村下降0.6%；食品價格下降4.3%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.0%，服務價格上漲0.6%。1-8月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。



8月，全國居民消費價格環比持平，上月為增0.4%。其中，城市持平，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.5%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務價格持平。



*PPI跌幅今年3月以來首次收窄*



2025年8月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.9%，符合預期，為今年4月以來最佳，降幅比上月收窄0.7個百分點，為今年3月以來首次收窄；環比則由下降0.2%轉為持平，為去年11月以來最佳。工業生產者購進價格同比下降4.0%，環比持平。1-8月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.9%，工業生產者購進價格下降3.3%。(sl)