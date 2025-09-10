10/09/2025 09:58

【數據解讀】統計局：CPI轉降，食品價格漲幅低季節性水平及基數高

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2025年8月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.4%，遜於預期的下降0.2%，創今年2月以來半年新低，上月為持平。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，8月份，CPI同比由平轉降，主要是上年同期對比基數走高疊加本月食品價格漲幅低於季節性水平所致。從翹尾看，上年價格變動對本月CPI同比的翹尾影響約為-0.9個百分點，下拉影響比上月擴大0.4個百分點；從新漲價看，本月CPI環比持平，低於季節性水平約0.3個百分點。二者共同導致CPI同比走低。



分類別看，主要是食品價格較低。本月食品價格環比上漲0.5%，漲幅低於季節性水平約1.1個百分點，其中豬肉、雞蛋、鮮果價格變動均弱於季節性。食品價格同比下降4.3%，降幅比上月擴大2.7個百分點，對CPI同比的下拉影響比上月增加約0.51個百分點，高於CPI同比降幅。其中，豬肉、鮮菜和雞蛋價格同比分別下降16.1%、15.2%和14.2%，降幅比上月分別擴大6.6個、7.6個和1.3個百分點，鮮果價格同比由上月上漲2.8%轉為下降3.7%，上述四項對CPI同比的下拉影響比上月增加約0.47個百分點。非食品價格上漲0.5%，漲幅連續第三個月擴大，影響CPI同比上漲約0.43個百分點。



*核心CPI同比漲幅擴至0.9%，連續第四個月擴大*



隨著擴內需促消費政策持續顯效，核心CPI同比漲幅連續第四個月擴大。本月扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，扣除能源的工業消費品價格同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。



工業消費品中，金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲36.7%和29.8%，合計影響CPI同比上漲約0.22個百分點；家用器具和文娛耐用消費品價格同比漲幅分別擴大至4.6%和2.4%，合計影響CPI同比上漲約0.09個百分點；燃油小汽車價格同比降幅繼續收窄至2.3%。



服務價格同比漲幅自3月起逐步擴大，本月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.23個百分點。其中，家政服務和美發價格同比分別上漲2.3%和1.0%，漲幅較為穩定；醫療服務和教育服務價格同比分別上漲1.6%和1.2%，交通工具租賃費和旅遊價格同比分別上漲0.8%和0.7%，漲幅均有擴大。(sl)