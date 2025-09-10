10/09/2025 10:26

【數據解讀】統計局：市場競爭秩序持續優化，帶動PPI降幅3月以來首收窄

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2025年8月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.9%，符合預期，為今年4月以來最佳，降幅比上月收窄0.7個百分點，為今年3月以來首次收窄；環比則由下降0.2%轉為持平，為去年11月以來最佳。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，PPI同比降幅收窄，除受上年同期對比基數走低影響外，中國加緊實施更加積極有為的宏觀政策，一些行業價格呈現積極變化。一是國內市場競爭秩序持續優化，企業無序競爭得到治理、重點行業產能治理有序開展，相關行業價格同比降幅收窄。煤炭加工、黑色金屬冶煉和壓延加工業、煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件製造、新能源車整車製造價格同比降幅比上月分別收窄10.3個、6.0個、3.2個、2.8個和0.6個百分點，對PPI同比的下拉影響比上月減少約0.50個百分點，是PPI同比降幅收窄的主要原因。



*新興產業相關行業價格回升，升級類消費需求增加*



二是發展新動能穩步成長帶動相關行業價格同比回升。新興產業茁壯成長、科技創新和產業創新深度融合、綠色發展提質增效，相關行業價格同比有所回升。集成電路封裝測試系列價格上漲1.1%，船舶及相關裝置製造價格上漲0.9%，通信系統設備製造價格上漲0.3%，固體廢棄物處理設備價格上漲0.3%；電子專用材料製造、智能無人飛行器製造價格分別由上月下降1.6%和0.5%轉為持平；廢棄資源綜合利用業價格降幅收窄5.4個百分點。



三是升級類消費需求增加拉動部分行業價格同比上漲。工藝美術及禮儀用品製造價格上漲13.0%，運動用球類製造價格上漲4.7%，中樂器製造價格上漲1.6%，營養食品製造價格上漲0.9%，專項運動器材及配件製造價格上漲0.4%，保健食品製造價格上漲0.3%。



*PPI環比結束連續八個月下行態勢*



PPI環比則結束連續八個月下行態勢。8月PPI環比變動的主要特點：一是供需關係改善影響部分能源和原材料行業價格環比由降轉漲。煤炭加工價格由上月下降4.7%轉為上漲9.7%，煤炭開採和洗選業價格由下降1.5%轉為上漲2.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由下降0.3%轉為上漲1.9%，玻璃採造價格由下降1.5%轉為上漲0.1%，電力熱力生產和供應業價格由下降0.9%轉為上漲0.1%。



二是輸入性因素影響國內石油和部分有色金屬行業價格環比回落。國際有色金屬價格高位震蕩，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.6個百分點，其中金冶煉、鋁冶煉價格均上漲0.2%，銅冶煉價格下降1.1%。國際油價下行帶動國內石油開採、精煉石油產品製造價格分別下降1.4%和0.6%。(sl)