10/09/2025 16:55

【ＡＩ】哈囉首款Robotaxi自研車據報明日發布亮相，基於東風啟辰打造

《經濟通通訊社10日專訊》據《新浪科技》引述知情人士報道，哈囉首款Robotaxi自研車將於明日的外灘大會上發布並對外亮相。「2025 Inclusion．外灘大會」今起至13日在上海黃浦世博園區舉行。



報道指，該車型將基於東風啟辰VX6冗餘底盤平台打造，採用哈囉自研的全車規級軟硬件架構，通過8個激光雷達、14個高分辨率相機、6個毫米波雷達及12個超聲波雷達，實現對車身周邊0-200米範圍內的多模態冗餘感知，核心算力達2000Tops以上。



哈囉、螞蟻集團、寧德時代今年4月簽署三方戰略合作協議，合作研發L4自動駕駛技術。今年6月，由上述三方旗下投資主體共同發起成立的「上海造父智能科技有限公司」在上海註冊，註冊資金12.88億元人民幣，專注於L4級自動駕駛技術研發、安全應用和商業化落地。(sl)