26,221.80
+283.67
(+1.09%)
26,235
+314
(+1.21%)
高水13
9,348.59
+106.19
(+1.15%)
5,939.21
+110.47
(+1.90%)
1,501.51億
3,813.99
+6.70
(+0.176%)
4,443.61
+7.35
(+0.166%)
12,538.47
+27.87
(+0.223%)
2,493.78
+21.50
(+0.87%)
111,491.1300
-55.2500
(-0.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0938
澳元最佳客戶買入價
5.1454
歐元最佳客戶買入價
9.1346
英鎊最佳客戶買入價
10.5544
日圓最佳客戶買入價
5.2971
恒生指數
26,221.80
+283.67
(+1.09%)
期指
高水13
26,235
+314
(+1.21%)
國企指數
9,348.59
+106.19
(+1.15%)
科技指數
5,939.21
+110.47
(+1.90%)
大市成交
1,501.51億
股票
1,318.96億
(87.842%)
窩輪
63.63億
(4.238%)
牛熊證
118.92億
(7.920%)
即時更新：10/09/2025 11:20
可賣空股票總成交
2,658.31億
主板賣空
468.15億
(17.611%)
更新：09/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,145.81億
3,813.99
+6.70
(+0.176%)
滬深300
4,443.61
+7.35
(+0.166%)
深証成指
12,538.47
+27.87
(+0.223%)
MSCI中國A50
2,493.78
+21.50
(+0.87%)
比特幣
資料由Binance提供
111,491.1300
-55.2500
(-0.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0938
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1454
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1346
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5544
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2971
即市人氣股
股票
ETF
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.0875
-0.0379
-0.532%
TWD 美元/新台幣
30.2748
-0.0768
-0.253%
SEK 美元/瑞典克朗
9.3703
-0.0108
-0.115%
更新：10/09/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,633.7500
+0.2700
+0.007%
XAG 白銀現貨
41.0156
+0.1384
+0.339%
更新：10/09/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.10%
10年-3個月國債孳息率
-0.05%
更新：08/09/2025 16:15
