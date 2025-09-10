10/09/2025 08:03

博雅互動(00434)旗下YAAKO遊戲錢包試運營，擬參與Web3遊戲通用代幣業務

《經濟通通訊社10日專訊》博雅互動(00434)公布，在Web3項目已涉4個，2個Web3項目已上線，而YAAKO Wallet遊戲錢包試運營，涉及500至1000枚比特幣，並研發Pet Land寵物王國，料明年第二季發布，涉600至1100枚比特幣，並計劃參與Web3遊戲通用代幣業務。



該集團指，Web3產業基金投資分面，計劃部署100至300枚比特幣，目前已投資7個項目，該集團指，其Web3項目仍處於初期發展階段或研發階段，可能無法在未來3至5年內實現顯著盈利，如果不積極儲備加密貨幣，未能有效確保商業模式所必需資源不被外界的充裕性和定價影響，該集團將受資源束縛而無法實施這些Web3項目，從而無法成功進行開發和運營。(wh)