26,086.32
-113.94
(-0.43%)
26,103
+5
(+0.02%)
高水17
9,260.25
-67.91
(-0.73%)
5,888.77
-13.92
(-0.24%)
3,252.05億
3,875.31
+63.09
(+1.655%)
4,548.03
+102.67
(+2.310%)
12,979.89
+422.21
(+3.362%)
2,577.16
+80.59
(+3.23%)
113,861.4700
-98.5300
(-0.086%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1540
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.5360
日圓最佳客戶買入價
5.2766
恒生指數
26,086.32
-113.94
(-0.43%)
期指(夜)
高水17
26,103
+5
(+0.02%)
國企指數
9,260.25
-67.91
(-0.73%)
科技指數
5,888.77
-13.92
(-0.24%)
大市成交
3,252.05億
股票
3,030.96億
(93.201%)
窩輪
83.55億
(2.569%)
牛熊證
137.55億
(4.230%)
即時更新：11/09/2025 17:58
可賣空股票總成交
2,956.69億
主板賣空
439.34億
(14.859%)
更新：11/09/2025 16:59
上証指數
成交：10,167.94億
3,875.31
+63.09
(+1.655%)
滬深300
4,548.03
+102.67
(+2.310%)
深証成指
12,979.89
+422.21
(+3.362%)
MSCI中國A50
2,577.16
+80.59
(+3.23%)
比特幣
資料由Binance提供
113,861.4700
-98.5300
(-0.086%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0949
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1540
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5360
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2766
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,861.47
-98.53
-0.086%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,414.5900
+65.2600
+1.500%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
593.9000
+12.9000
+2.220%
更新：11/09/2025 17:55
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.42%
1個月
3.04%
3個月
3.15%
更新：11/09/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
