11/09/2025 07:53

《國金頭條》PPI下滑鞏固降息預期，美股再創新高，甲骨文飆36%

《經濟通通訊社11日專訊》美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑，強化了市場對聯儲局正式啟動減息周期的預期。標指與納指周三（10日）再創新高，但道指受金融與能源板塊拖累下跌220點。



標普500指數盤中高見6555.97點，納指一度升至22000.97點，同創盤中新高。道指收市跌220.42點，或0.48%，報45490.92點；標普500指數升19.44點，或0.3%，報6532.05點；納指升6.57點，或0.03%，報21886.06點。



甲骨文(US.ORCL)收市飆升36%。公司季績顯示，受惠於企業對AI服務器的龐大需求，其來自亞馬遜、谷歌和微軟等對手雲端平台的多雲數據庫收入，上一季度按年驚人增長1529%，業績預測亦遠超預期。



消息重新點燃投資者對AI概念股的熱情，晶片製造商英偉達(US.NVDA)及AMD(US.AMD)股價亦隨之造好，收市分別升3.9%及2.4%，顯示資金再度湧入AI相關板塊，成為推動納指及標普500指數向上的主要動力。



美國勞工統計局公布的8月份PPI意外按月下跌0.1%，市場原先預期為上升0.3%。按年則上升2.6%。數據反映上游通脹壓力正在緩解，鞏固了市場認為聯儲局將在9月啟動減息。



*金價維持溫和上升*



美匯指數全日震盪上落，一度跌至97.59，日內報約97.8，微升0.06%。美元兌日圓匯率呈現微跌走勢，報147.33，下跌0.05%。歐元兌美元匯價表現相對平穩，匯率報約1.17，呈微幅回落0.07%。



國際現貨黃金價格及紐約期金呈現溫和上升趨勢。現貨黃金維持在每盎司約3643美元水平，日內升約0.4%；紐約期金則微升至約3683美元，升約0.04%。



國際油市呈現反覆向上格局。紐約期油價格報每桶約63.21美元，升1.8%；布蘭特期油價格則報每桶67.62美元上下，上揚約1.9%。(jf)