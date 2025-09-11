11/09/2025 08:11

【特朗普新政】特朗普政治盟友、美國共和黨年輕名嘴柯克遭槍擊身亡

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普緊密盟友、31歲共和黨名嘴柯克 (Charlie Kirk)，周三（10日）在猶他州參加活動時遭槍擊身亡，槍手在現場被捕。特朗普下令全美降半旗致哀。



柯克在猶他谷大學參加「美國復興之旅」活動，當他上台講話約20分鐘時，200碼外的一棟建築傳來一聲槍響，柯克頸部中槍，血如泉湧，連人帶椅向後倒下。警方在案發現場拘捕一名男子，疑為槍手。



柯克是保守派倡議組織「美國轉折點」(Turning Point USA)的執行董事，推動年輕選民支持共和黨。他遇刺時參加的活動，亦是由該組織主辦。



特朗普事後在其社交平台Truth Social發文稱：「偉大、甚至堪稱傳奇的柯克去世了。沒有人比查理更懂、更得美國年輕人的心。」(jf)