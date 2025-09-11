直播中 : 開市Good Morning - 😨美國8月PPI遜預期 關稅影響恐陸續浮現？阿里巴巴發CB抽水！💰蔚來再度配股抽水 僅杯水車薪？
直播中 : 開市Good Morning - 😨美國8月PPI遜預期 關稅影響恐陸續浮現？阿里巴巴發CB抽水！💰蔚來再度配股抽水 僅杯水車薪？
25,968.19
-232.07
(-0.89%)
25,973
-217
(-0.83%)
高水5
9,220.21
-107.95
(-1.16%)
5,838.31
-64.38
(-1.09%)
970.55億
3,819.95
+7.73
(+0.203%)
4,466.52
+21.16
(+0.476%)
12,685.17
+127.49
(+1.015%)
2,525.53
+28.96
(+1.16%)
113,921.6700
-38.3300
(-0.034%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0949
澳元最佳客戶買入價
5.1623
歐元最佳客戶買入價
9.1331
英鎊最佳客戶買入價
10.5586
日圓最佳客戶買入價
5.2970
