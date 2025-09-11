11/09/2025 09:35

【國際要聞】法國兩年來第五位總理上任，全國20萬人上街反削赤

《經濟通通訊社11日專訊》法國兩年內迎來第五位總理。不過，由總統馬克龍任命的勒科努(Sebastien Lecornu)周三（10日）上任首日就遭遇大規模反削赤示威，全國各地有至少300人被捕。



內政部稱，全國各地共有20萬人上街，參加名為「全面封鎖」(Bloquons Tout)的草根階層抗議運動，導致許多學校停課，交通受阻。預料在本月18日，工會發動更大規模罷工，反對政府的削赤計劃。



勒科努已召集了內閣危機處理會議，討論抗議問題。他在過去3年出任國防部長，是總統馬克龍的緊密盟友，也是過去一年內的第三位總理，前兩位皆因試圖推動大幅削減赤字的預算而被迫下台。



法國目前赤字規模超過歐元區其他所有國家。勒科努在與卸任總理貝魯的交接儀式上發表簡短講話，說：「改變是必要的，當然要在與反對派合作時更有創造性、技術性和嚴肅性，但我們也需要急劇的變革，不僅在形式和方法上，還要在實質層面。」



*投資者拋售法國資產*



投資者因政治和財政不確定性而拋售法國資產，推高了法國相較其他歐洲國家的借貸成本。周三，法國10年期國債相對於德國同類債券的孳息率溢價約為82個基點，高於8月的約65個基點。(jf)



