11/09/2025 10:53

【ＡＩ】甲骨文熱浪捲至東京，軟銀股價飆升9%，日經指數創新高

《經濟通通訊社11日專訊》日經225指數周四（11日）攀升至歷史新高。此前，甲骨文(US.ORCL)在美股市場飆升，提振市場對人工智能(AI)雲業務增長的樂觀態度，軟銀股價隨美股市場一同走高9%。



日經225指數於早盤上漲1%，報44275.53點，持續刷新歷史高位。甲骨文隔夜股價暴漲36%，創1992年以來最大單日漲幅。



科技投資巨頭軟銀集團股價大漲9%，晶片測試設備製造商愛德萬測試股價上漲3.54%。被視為數據中心投資風向標之一的電纜制造商藤倉股價上漲4%。



*銀行股表現疲軟*



不過，大和證券的坪井優指出：「投資者對日本股市並非完全看漲。如果市場對日本經濟前景持樂觀態度，銀行股理應也會上漲，但今日銀行股表現疲軟。」(jf)