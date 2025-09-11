11/09/2025 16:20

【外圍經濟】日韓股市齊創新高，軟銀漲10%破紀錄

《經濟通通訊社11日專訊》受隔夜美股甲骨文熱潮帶動，及對美國即將降息的預期影響，日韓股市周四（11日）齊創新高。其中，科技投資巨頭軟銀集團股價大漲10%，同樣收於歷史最高水平。



日經225指數收漲1.2%，報44372.5點。大和證券首席策略師Yugo Tsuboi表示，受甲骨文股價飆升影響，軟銀集團推動日經指數走高。甲骨文隔夜股價暴漲36%，創下1992年以來最大單日漲幅。



韓國股市連漲八日，韓國股市綜合股價指數(KOSPI)收盤上漲0.9%，報3344.2點，創紀錄最高水平。除受外圍影響，韓國總統李在明重申承諾，將放棄一項加稅計劃，以提振國內市場，通過改革激活市場。(jf)