11/09/2025 09:57

【穩定幣】許正宇：公眾透過非監管機構買穩定幣，須自行承擔風險

《經濟通通訊社11日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員提問指，虛擬資產場外交易（OTC）目前不屬《穩定幣條例》下的「認許提供者」，假如公眾透過非監管渠道購買穩定，或者購買任何不受監管的穩定幣，須自行承擔風險。



許正宇表示，根據《穩定幣條例》第九條，目前只有「認許提供者」可要約提供指明穩定幣，而當中的「認許提供者」包括持牌的穩定幣發行人、由證監會發牌的虛擬資產服務提供者（VASP），加上獲證監會發牌進行第1類受規管活動的法團，和認可機構。



他強調，非受監管的穩定幣（例如USDT），只可以向專業投資者（PI）進行「要約提供」。未來金管局會透過不同渠道，持續向公眾進行教育，以加深公眾對條例的認識。（ul）